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Gönüllü Öğrencilerden Huzurevi Ziyareti: Yaşlılara Saygı ve Tecrübe

Gönüllü Öğrencilerden Huzurevi Ziyareti: Yaşlılara Saygı ve Tecrübe
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Erzincan'da Terzi Baba Yurdu'na bağlı gönüllü öğrenciler, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, onların yaşam deneyimlerinden faydalandı ve kültürel değerlerin önemine vurgu yaptı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurdu gönüllü öğrencileri, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onların tecrübelerinden faydalanma ve onlarla keyifli sohbetler yapma imkanı buldu.

Öğrenciler, huzurevindeki yaşlı bireyleri ziyaret ederek onlarla sohbet etme ve hayat tecrübelerinden yararlanma fırsatı buldu. Bu ziyarette, yaşlı bireylerin hayatımızdaki yeri, kültürümüzü ve değerlerimizi yeni nesillere aktarmadaki rolleri vurgulandı.

Öğrenciler, ziyaret boyunca yaşlıların yaşam tecrübelerinden ilham aldıklarını ifade ettiler. Gönüllü öğrencilerden biri, "Her insan için değişik anlamlar taşıyan yaşlılık dönemi, bizim için tecrübe ve minnetle dolu özel bir dönemdir. Yaşlı bireyler, dün ile bugün arasında köprü kurarak kültürel mirasımızı bizlere aktarıyorlar. Onlara gösterilen saygı, bir minnet borcudur" dedi.

Öğrenciler, huzurevindeki yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerinin gençlere ilham verdiğini ve onlarla vakit geçirmenin toplumun her kesiminde yaşlı bireylerin önemini anlamak için bir fırsat olduğunu belirtti. Yaşlılarımız, geçmişin tecrübeleriyle genç neslin geleceğine ışık tutan ulu çınarlar olarak tanımlandı.

Yaşlı bireylerin, kültürel değerlerin ve geleneklerin korunmasında üstlendiği kritik rol vurgulanarak, bu ziyaretin yaşlıların sağlık, huzur ve mutluluğuna bir katkı sağlaması temenni edildi. Öğrenciler, yaşlı bireylerin ilgi, sevgi ve şefkatle kucaklanması gerektiğini belirtti ve onların huzur dolu bir hayat sürmesi için toplumsal desteğin önemine değindi.

Erzincan Terzi Baba Yurdu gönüllü öğrencilerinin bu anlamlı ziyareti, toplumda yaşlı bireylerin daha aktif bir hayat sürdürmeleri ve topluma dahil olmaları gerektiği bilincini yeniden hatırlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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