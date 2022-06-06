Gönüllü öğrenciler minikler için ana sınıfı kurdu - Haberler

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Gönüllü öğrenciler minikler için ana sınıfı kurdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gönüllü öğrenciler minikler için ana sınıfı kurdu

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Döğüşbelen Mahallesinde Döğüşbelen İlk ve Ortaokulu için ana sınıfı kurdu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Döğüşbelen Mahallesinde Döğüşbelen İlk ve Ortaokulu için ana sınıfı kurdu.

Şehit Öğretmen Esma Karadoğan ismi verilen ana sınıfı GTHK'nün "Geleceğimiz İçin Ana Sınıfı" projesi genelinde yapıldı. GHTK Başkanı Doğukan Özer gerçekleştirdikleri proje ile ilgi şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi GHTK olarak her yıl yaptığımız "Geleceğimiz için Ana Sınıfı" projemizi bu sene de Muğla'da gerçekleştirdik. Proje genelinde bu köy okuluna modern bir ana sınıfı kurmayı hedefledik. Modern bir ana sınıfında olması gereken tüm materyalleri, araç gereçleri kendi imkanlarımız ile temin ettik ve üniversitemizin bize sağladığı destek ile bu ana sınıfını kurduk. Bundan sonraki süreçte de Anadolu Gönüllüleri olarak bu tarz projelerimizi artırarak devam ettirmeyi istiyoruz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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