Gönüllü Hasat Etkinliği: Gençler Çilek Hasadında Buluştu

Gönüllü Hasat Etkinliği: Gençler Çilek Hasadında Buluştu
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Balıkesir'de düzenlenen 'Gönüllü Hasat' etkinliği kapsamında gençler, çiftçilere yardımcı olarak çilek hasadı yaptı ve tarımın farklı aşamalarını öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik, Gençlik ve Spor Festivali ile birleşerek renkli bir atmosfer sundu.

Balıkesir'de gençler, 'Gönüllü Hasat' etkinliğinde çiftçilere yardımcı olarak tarımın farklı aşamalarını öğrenip çilek hasadını deneyimledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gönüllü Hasat Etkinliği" ve "Gençlik Spor Festivali", Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, yerel muhtarlıklar ve çiftçilerle iş birliğinde Sarıalan Mahallesi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gönüllü gençler, gençlik liderleri ve halk oyunları ekibinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Festivali ile birleşerek renkli ve neşeli bir atmosfer oluşturdu. Çilek hasadının yanı sıra, halk oyunları gösterileri de geleneksel kültürümüzü sahneye taşıdı. Etkinliğe katılanlar, hem tarımın hem de kültürün tadını çıkarırken yöresel yemeklerle lezzetli bir deneyim yaşadılar. Festival ve hasat etkinliği, kırsal kalkınma ile kültürel zenginliklerin birleştiği eğlenceli ve öğretici bir ortamda unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Gerçekleştirilen proje ile gençler, üretimin bir parçası olarak tarımla doğrudan ilgilendiler. Bu süreç, onların sorumluluk duygusunu güçlendirip doğayla daha yakından bir bağ kurmalarına yardımcı oldu ve kırsal kalkınmanın önemini kavramalarını sağladı. Gençlik ve Spor Festivali ile birleşen etkinlik, gençlerin enerjisiyle neşeli bir atmosfer oluşturdu. Sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen Gönüllü Hasat Etkinliği ve festival, gençlerin tarım ve kültürel değerlere olan bağlarını güçlendirip geleceğe daha bilinçli adım atmalarını sağladı. Etkinliğe katılan tüm gençlerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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