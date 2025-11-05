Gönüllü Gençlerden İhtiyaç Sahiplerine Yemek Yardımı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Efendizade Yurdu'nda kalan gönüllü gençler, fazla pişen yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketliyor.

İsrafın önüne geçilmesi ve gençlerde sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, Aydın'da da devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler, "Komşum Gönüllülük Projesi" kapsamında fazla pişen yemekleri ihtiyaç sahipleri için paketliyor. Tüketilmeye uygun olan yemekleri gönüllülük esasıyla paketleyen öğrenciler, her gün akşam paketledikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Muhtarlıklar ve sosyal dayanışma vakıfları işbirliği ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefleyen gençler, duyarlılıklarıyla da her an komşularının yanında oluyor. İhtiyaç sahiplerine destek olmak ve yemeklerin israf olmasını önlemek adına hayata geçirilen projenin çok önemli olduğuna dikkat çeken gönüllü gençler de dayanışma kültürünün artması için örnek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Nazilli ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğü'nde kalan gönüllü gençler de hazırladıkları paketleri götürerek komşularına yemek ikramında bulundu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğümüz, Komşum Gönüllülük Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerimizle birlikte komşularımıza yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatarak toplumda gönüllülük bilincini artırmayı hedefliyor. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor hem de komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlıyor" ifadeleri yer aldı.