Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Sofradan Kalbe Projesi" çerçevesinde bir işletmeye hazırlatılan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Sofradan Kalbe Projesi" çerçevesinde bir işletmeye hazırlatılan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Covid-19 sürecinde yaşanan ekonomik durgunluktan etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için 2021'de bakanlık öncülüğünde hayata geçirilen ve 3 yılda 34 ilde uygulanan proje ile 61 iş yeri desteklendi. Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği Bitlis İl Temsilciliği bünyesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Ramazan ayıyla beraber ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

Bir lokantada hazırlanıp paketlenen yemekleri alan yaklaşık 40 gönüllü genç, yürüyerek ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını tek tek çalarak, iftar öncesi teslim etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Heybelerine iyilik ve güzellik eklediklerini söyleyen Sofradan Kalbe Projesi İl Koordinatörü Yasemin Hicret Gülmüş, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Damla Gönüllüleri olarak 'Sofradan Kalbe Projesi'ni koordine etmekteyiz. Bizler pandemi sürecinden bu zamana küçük ölçekli esnafımızı kalkındırmak amacıyla bu projeyi yürütmekteyiz. Dezavantajlı ailelerimize Ramazan ayı boyunca sıcak yemekler ulaştırmaktayız. Bakanlığımızın destekleriyle esnafımızdan yemeklerimizi alıp ailelerimize ulaştırmaktayız. Yaklaşık 40 kişilik ekibimizle beraber ailelerimizin tek tek kapılarını çalıp ulaşmaktayız. Bakanlığımızın destekleriyle 3 yıldır 34 ilimizde Sofradan Kalbe Projesi'ni yürütüp heybelerimize iyilik, güzellik eklemeye devam ediyoruz" dedi. - BİTLİS