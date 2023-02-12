Gönüllü gençler deprem bölgesinde

Tekirdağ'dan afet bölgesine 150 çadırla giden gönüllü gençler, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta sabaha karşı Kahramanmaraş merkezli 04.17'te 10 ilde ağır yıkımlara neden olan asrın felaketi sonrası Türkiye yaraların sarılması için 7'den 77'ye ayağa kalkarken, gönüllü gençler de depremzedeler için seferber oldu. Çanakkale'den 3, Saray'dan 4, Çerkezköy'de 6 kişilik ekip, 4 araçla yükledikleri portatif ahşaplarla 150 portatif çadır kurmak için deprem bölgesine gitti. Gençler, Saray'da bungalov ev üretimi yapan bir firmanın kendilerine sağladığı imkanla götürdükleri portatif ahşapları birleştirerek çadırları kurdular. Kırıkhan'da 2 günde kurdukları çadırları branda ile kapatan gençler, içerilerine 100 semaver, battaniye, yorgan, çay, şeker ve gıda yardımları da koydular. Malzemeleri afetzedelere dağıtılmak üzere yetkili mahalle muhtarlarına teslim eden gençler bölgeden döndüler. - TEKİRDAĞ