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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri", kadınları bir araya getirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapılan programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Kadınların ilgi gösterdiği programda Van İl Müftülüğü Aile Dini ve Rehberlik Bürosu üyesi Elif Bilen, katılıcılara "Dijital dünyada değerleriyle aile olmak" konulu seminer verdi. Bilen, ebeveynler olarak çocukların ve gençlerin dijital dünyanın olumsuz tesirlerine maruz kalmamaları için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Oldukça verimli geçen seminer, karşılıklı soru ve cevap bölümüyle son buldu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

DOST Partisi Van Yerel Haberler

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