Gönen çayındaki su seviyesi düştü Yerel Haberler Balıkesir'in Gönen ilçesindeki çayın seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki çayın seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Yağışların yaşanmaması ve barajların doluluk oranının düşmeye başlamasıyla Gönen ilçesinden geçen çayın su seviyesi düştü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Gönen çayındaki kirlilik bir yana su seviyesi, tedirginliğe neden oldu. Su seviyesinin oldukça düşmesiyle çay adeta otlağa dönüşürken, ortaya çıkan manzara Gönen çayında iki ay içerisindeki değişim herkesi endişelendirdi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Balıkesir Yerel Haberler

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