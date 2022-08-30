Gondol seferlerinde Zafer Bayramı yoğunluğu Yerel Haberler Eskişehir'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol seferlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Eskişehir'in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen gondol seferlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yerli vatandaşların yanı sıra yabancı misafirlerin de ilgisini çeken gondol turları, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiliyle birlikte yoğun olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bayram coşkusunu Eskişehir'i gezmek ve şehrin güzelliklerini keşfederek değerlendirmek isteyen turistler, sabahın erken saatlerden itibaren gondol iskelesinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Tura katılmak isteyenler bir süre beklemek zorunda kaldı. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu gondol seferlerinin, neredeyse iskeleye yanaşamadan yeni misafirleriyle yolculuğa başladığı gözlemlendi. Porsuk Çayı üzerinde seyreden gondollar, dükkanlarda asılı olan bayraklarla buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Porsuk çayı Eskişehir Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gondol seferlerinde Zafer Bayramı yoğunluğu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.