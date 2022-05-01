Gömeç'te yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor - Haberler

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Gömeç'te yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gömeç'te yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gömeç Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gömeç Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Gömeç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kız-Ko Sahili düzenleme alanı aydınlatma sistemleri tamamlandı. Ayrıca bölgede bitki ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ise etmekte. Yetkililer Gömeç sahillerinin sezona kadar misafirlerini ağırlamak için hazırlanacağını ifade ettiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Balıkesir, Turizm, Yerel, Haberler

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