Gömeç'te yaz sezonuna hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gömeç Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gömeç Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.
Gömeç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kız-Ko Sahili düzenleme alanı aydınlatma sistemleri tamamlandı. Ayrıca bölgede bitki ve yürüyüş yolu çalışmaları devam ise etmekte. Yetkililer Gömeç sahillerinin sezona kadar misafirlerini ağırlamak için hazırlanacağını ifade ettiler. - BALIKESİR
İhlas Haber Ajansı / Yerel