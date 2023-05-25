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Gölyaka'da silvikültür tatbikatı yapıldı

Gölyaka'da silvikültür tatbikatı yapıldı

Yerel Haberler

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından Gölyaka ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personelinin katıldığı eğitim tatbikatı yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından Gölyaka ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik personelinin katıldığı eğitim tatbikatı yapıldı.

Eğitim tatbikatına Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, şube mühendisleri, Gölyaka ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğü teknik ekibi katıldı.

Tatbikatta, Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Aydınpınar, Balıklı ve Pürenli Orman İşletme Şefliklerinde gençlik ve kültür bakımı, sıklık ve ilk aralama bakımı, meşcere bakımı, tabii gençleştirme ve seçme işletmesi usul ve esasları uygulamalı olarak anlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Gölyaka Düzce Bolu Yerel Haberler

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