Gölyaka'da aileler ziyaret edildi - Haberler

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Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ediyor.

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Atay son olarak Gölyaka ilçesinde aileleri ziyaret etti.

Düzce'de ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da ziyaret eden Vali Cevdet Atay, son olarak Gölyaka ilçesinde ki aileleri ziyaret etti. Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay ile birlikte ilk olarak ilçede ki bazı noktalarda incelemelerde bulunan Cevdet Atay, daha sonra Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Aileler ile tek tek görüşen Vali Atay, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara talimat vererek sıkıntıların çözülmesini istedi. - DÜZCE

Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

Gölyaka'da aileler ziyaret edildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölyaka, Düzce, Yerel, Haberler

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