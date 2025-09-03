Gölpazarı Panayırı Coşkuyla Başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen geleneksel Gölpazarı panayırı büyük bir coşkuyla başladı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, bir hafta boyunca sürecek panayır alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Kılıç, panayır kapsamında tezgah açan esnaflarla sohbet ederek "Hayırlı ve bereketli kazançlar" temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen Kaymakam Kılıç, etkinliklerin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Panayır boyunca çeşitli kültürel etkinlikler, yöresel ürün tanıtımları ve eğlenceli aktivitelerle Gölpazarı'nda hareketli günler yaşanacak. İlçe halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, renkli stantlarda alışveriş yapma ve geleneksel lezzetleri tatma imkanı bulacak. - BİLECİK