Gölpazarı'nda Rekor Kan Bağışı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde rekor kan bağışı yapıldı.

Gölpazarı'na 3 ayda bir Eskişehir Kan Merkezi'nden gelen ekipler halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Bu ay gelen ekipler, 40 adet kan bağışında bulunan vatandaşla bir araya geldi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara plaket ve madalya ödülleri veriliyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlar düzenli kan bağışının hayat kurtardığını belirterek çevredeki insanların bu duruma teşvik edilmesini gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK