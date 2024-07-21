Üye Girişi
Haberler

Gölpazarı'nda Rekor Kan Bağışı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Eskişehir Kan Merkezi'nden gelen ekipler, halkın yoğun ilgisiyle karşılaşarak 40 adet kan bağışında bulunan vatandaşla bir araya geldi. Kan bağışında bulunan vatandaşlara plaket ve madalya ödülleri veriliyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde rekor kan bağışı yapıldı.

Gölpazarı'na 3 ayda bir Eskişehir Kan Merkezi'nden gelen ekipler halkın yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Bu ay gelen ekipler, 40 adet kan bağışında bulunan vatandaşla bir araya geldi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlara plaket ve madalya ödülleri veriliyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlar düzenli kan bağışının hayat kurtardığını belirterek çevredeki insanların bu duruma teşvik edilmesini gerektiğinin altını çizdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Gölpazarı Bilecik İnsan Hakları Yerel Sağlık Güncel Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title