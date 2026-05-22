Bilecik'te çocuk ve ailelere yönelik projeler masaya yatırıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Feyza Nur Kılıç başkanlığında yapılan toplantıda, çocuk, yaşlı ve ailelere yönelik projelerin mevcut durumu, hedefler ve gelecek planlamaları ele alındı. Kurumlar arası koordinasyon vurgulandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, ilçede bugüne kadar çocuklar, yaşlılar ve ailelere yönelik hayata geçirilen projelerin mevcut durumu, ulaşılan hedefler ve gelecek dönem planlamaları ele alındı. Program kapsamında ilgili kurumların önümüzdeki döneme ilişkin stratejik planlamaları değerlendirilirken, koordinasyon gerektiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve çeşitli kararlar alındı.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız, yaşlılarımız ve ailelerimize yönelik yürütülen çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına kurumlarımız arasındaki koordinasyonu önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
