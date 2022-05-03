Gölpazarı'nda bayramlaşma yapıldı - Haberler

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Gölpazarı'nda bayramlaşma yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölpazarı'nda bayramlaşma yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma yapıldı.

GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma yapıldı.

Gölpazarı'nda bir kafeteryada düzenlenen bayramlaşmaya bayramlaşmada Kaymakam Efecan Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri katıldı Kaymakam Efecan Şahin bütün katılımcılarla bayramlaşarak sohbet etti. Tatlı ve çay ikramlarının ardından katılımcılar güzel dileklerde bulunarak bayramlaşma sona erdi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hizb-i İslami Partisi, Ramazan Bayramı, Gölpazarı, Bilecik, Yerel, Haberler

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