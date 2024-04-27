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Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Seçildi

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Gölpazarı Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimde Köprücek Hacıdurmuşlar Köyü Muhtarı İsmail Gücen başkanlığa seçildi. Toplantıda Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen de bir konuşma yaptı.

Gölpazarı Muhtarlar Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimde başkanlığa Köprücek Hacıdurmuşlar Köyü Muhtarı İsmail Gücen seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda bir konuşma yapan Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, yapılacak olan seçimin hayırlara vesile olması temennileri ile başladı. Muhtarlar, vatandaşın, devletin temel baş tacı ve varlık sebebi olduğunu belirten Kaymakamı Sözen; "Vatandaşlarımızın her şeyin en iyisine layıktır. Sizler devletimiz ile vatandaşımız arasında köprü vazifesi yapıyorsunuz. Devletimizin çok önemli sorumluluklar yüklediği ve milletimizin gönlünde taht kurmuş bir müesseseyi temsil ediyorsunuz. Sizler ve bizler bir kamu görevi yürütüyoruz. Hedefimiz de vatandaşımızın daha rahat ve müreffeh bir ortamda hayatını sürdürmesi, kamu hizmetinden daha hızlı ve verimli bir şekilde istifade etmesidir. Bunun için elimizdeki imkanları, yetkileri kullanmak zorundayız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkan seçimine geçildi. İki adayın yarıştığı seçim sonucunda İsmail Gücen Dernek Başkanlığına seçildi.

İsmail Gücen yaptığı konuşmada, "Birlik ve beraberliğimizi bozmadan, devraldığımız bu görevi layıkıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bir nöbet değişimidir. Nöbeti devraldık. Zamanı geldiğinde devredeceğiz. Bütün muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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