Gölpazarı Kaymakamı köyleri ziyaret etti

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, çevredeki köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Uysal ve Gölpazarı Jandarma Teğmen Cihad Emir köy ziyaretlerinde bulundu. Şahinler, Karacalar, Kasımlar ve Bayat köylerini gezen Kaymakam Ardal burada vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Köydeki eksiklikleri not alan Kaymakam Ardal, köy halkının da istek ve talep doğrultusunda gerekli hizmetin sağlanması için talimat verdi. - BİLECİK