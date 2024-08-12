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Gölpazarı Kaymakamı köyleri ziyaret etti

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Kaymakamı Tahir Ardal, çevredeki köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Ardal, köy halkının istek ve taleplerini dinleyerek gerekli hizmetin sağlanması için talimat verdi.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, çevredeki köyleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Uysal ve Gölpazarı Jandarma Teğmen Cihad Emir köy ziyaretlerinde bulundu. Şahinler, Karacalar, Kasımlar ve Bayat köylerini gezen Kaymakam Ardal burada vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Köydeki eksiklikleri not alan Kaymakam Ardal, köy halkının da istek ve talep doğrultusunda gerekli hizmetin sağlanması için talimat verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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