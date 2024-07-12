Gölpark'ta Çöp Sorunu ve İlaçlama Tepkisi
Bilecik'te binlerce kişinin piknik yaptığı Gölpark'ta çöplerin yerlere atılması tepkilere neden oluyor. Piknikçilerin çevreye duyarsız davranışları ve göletteki sivrisinek sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor.
Bilecik'te özellikle hafta sonrası binlerce kişinin piknik yaptığı Gölpark'ta yerlere atılan çöpler tepkilere neden oluyor.
Bilecik kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark'a hafta içi ve özellikle hafta sonrası binlerce Bilecikli nefes almak piknik almak için buraya akın ediyor. Bazı piknikçiler çöplerini çevreye atarken, bu duruma duyarlı piknikçiler tepki gösteriyor. Vatandaşlar gölette birde gündüzleri karasinek geceleri sivrisinekten durulmadığı belirterek, bu bölgede ilaçlamaların fazla olması gerektiğini söylediler. - BİLECİK