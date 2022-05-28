Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğü yangın sezonuna hazır - Haberler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünde 2022 yılı yangın sezonu öncesi eğitim programı düzenlendi.

Orman işletme merkezinde verilen eğitime katılan personele orman yangınlarını etkileyen faktörler, orman yangınlarıyla mücadele ve su-köpük kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılarak orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler üzerinde duruldu. Yangın sezonu öncesi araçlardaki malzemelerin kontrolleri yapılarak temsili yangın tatbikatı ile personelin bilgi ve tecrübelerinin artırılması hedeflendi. Konu ile ilgili Gölhisar Orman İşletme Müdürü Ramazan Başaran, "Allah korusun çıkabilecek orman yangınlarına karşı işletmemiz olarak her türlü önlemi aldık ve hazırlıklıyız. Gerek araç-gereç-makina teçhizatı ve personelimizin bilgi, birikim, donanım, hareket kabiliyeti ve tecrübesiyle olası orman yangınlarına karşı gece-gündüz teyakkuz durumunda olacağız. Yüce Mevla'mızdan yangınsız, kazasız, belasız bir sezon olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Başaran, gezi ya da piknik amaçlı yapılacak orman içi faaliyetlerde dikkatli olunmasını, sigara izmariti, cam şişe parçaları ve yakılan ateşler hususlarında dikkatli davranılmasını istedi. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / Yerel