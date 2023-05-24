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Göletin çukur dolu yolları vatandaşlara zor anlar yaşattı

Göletin çukur dolu yolları vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yerel Haberler

Bilecik'te vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Gölpark Mesire Alanı'na giden yollarda oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Bilecik'te vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Gölpark Mesire Alanı'na giden yollarda oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin en işlek noktalarından biri olan ve her gün yüzlerce kişinin gittiği Gölpark Mesire Alanı'nın yollarında oluşan çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan geçen araçlar

Derinliği zaman zaman 10 santimetreyi bulan çukurlardan geçen vatandaşlar araçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, duruma çare bulunmasını istediler. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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