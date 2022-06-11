Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı - Haberler

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Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Yerel
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Ankara'da mizah dolu anlar.

Ankara'da mizah dolu anlar... Vatandaş, göle dönen yolda böyle balık tutmaya çalıştı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya İlçesinde bir vatandaş etkili olan sağanak yağış sebebiyle göle dönen caddede balık tutmaya çalıştı. O mizah dolu anlar kameralara yansıdı.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaş Çankaya İlçesi Sıhhiye köprüsü altında su biriken yolda balık tutmaya çalıştı. . O mizah dolu anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Yerel

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