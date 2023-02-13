Göle'de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı Yerel Haberler Göle'de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Göle'de dondurucu soğuklar nedeniyle araçlar çalışmadı ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluşurken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı. Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Havaların soğumasının ardından ilçede bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Cenk Kaya, "Hemen hemen her gün bu çileyi yaşıyoruz. 2 saatte bir çalıştırmazsan araç kendiliğinden donuyor. Mecburen takviye yapmak zorunda kalıyoruz" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tragger Ardahan Göle Genel Yerel Haberler

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