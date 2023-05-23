Gölcüklü öğrencilerden nostalji rüzgarı

Gölcük Belediyesi'nin destekleriyle Kervansaray'da Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Geleneksel Nostalji Rüzgarı Konseri" ile "Resim ve El Sanatları Sergisi" sanatseverleri mest etti.

Gölcük Belediyesi'nin destekleriyle Kervansaray'da Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen "Geleneksel Nostalji Rüzgarı Konseri" ile "Resim ve El Sanatları Sergisi" sanatseverleri mest etti.

Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı, lise öğrencilerinin sanat şölenine ev sahipliği yaptı. Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Geleneksel Nostalji Rüzgarı Konseri" ve "Resim ve El Sanatları Sergisi", sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de katıldığı etkinlikte lise öğrencilerinin müzik, resim ve el sanatları yetenekleri, salondakilerin beğenisini kazandı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserin ardından Başkan Sezer ve katılımcılar fuaye alanında sergilenen resim ve el sanatları eserlerini inceledi. Öğrencilerin eserlerini beğeniyle inceleyen Başkan Sezer, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi. - KOCAELİ