Gölcük'ün kalbi dev proje ile dönüşecek

Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Yapım İhalesini kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Yer tesliminin yapılması ile alanda inşaat çalışmaları başlayacak.

2015 yılında riskli alan ilan edilen Merkez Mahallesi, D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Ali Fuat Kanpara Caddesi (20. Sokak) arasındaki 36 dönüm alanın Kentsel Dönüşüm Plan Tadilatı, 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi arasında 2 Haziran 2022 tarihinde imzalanan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, zararın 100 milyon TL'sini karşılamayı ve altyapı işlerini üstlendi. Gölcük Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu girişinde, Gölcük Merkez Kentsel Dönüşüm Ofisi açılarak, hak sahipleriyle görüşmeler yapıldı ve sözleşmeler imzalandı.

Acele kamulaştırma dava süreçleri de Gölcük Belediyesi tarafından tamamlandı. Gölcük Belediyesi'nin 5 Ocak'ta yaptığı yıkım ihalesi sonrasında 16 Ocak tarihinde başlayan yıkım çalışmalarıyla 321 daire, 248 işyeri, 69 ofis, 125 deponun yıkımı tamamlanmıştı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çarşı merkezin ticari anlamda daha hareketli olmasına katkı sağlayacak projenin ilçemize ve hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ