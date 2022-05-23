Gölcük'te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gölcük'te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü geçen yıl vefat eden Sezai Karakoç'un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olacak olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda düzenlenecek.

Sempozyumların Gölcük'ün adının tanıtılmasında önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin adının edebiyat, sanat ve kültür ile anılması ve ülkemiz genelinde tanınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölcük Belediyesi, The Revenant, Haziran, Gölcük, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title