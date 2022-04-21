Gölcük'e otobüs terminali yapılacak

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yapımı için ihale düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Otobüs Terminali'nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Vatandaşların merakla beklediği terminalde çalışmalar ihale komisyonun değerlendirmesinin ardından yer teslimi ile birlikte hızla başlayacak. Gölcük Saraylı Mahallesi'nde yapılacak Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali için Büyükşehir İhale Salonu'nda ihale gerçekleştirildi. İki firmanın katıldığı ihalede en düşük bedel 34 milyon TL oldu.

Saraylı Mahallesi'nde yapılacak terminal 2.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 10.000 metrekare saha alanı içerecek. Projede 13 peron ve 9 yazıhane bulunacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 400 gün içerisinde tamamlanacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel