Gölcük Belediyesi'nin ustaları iş başında

Gölcük Belediyesi'nin ustaları, ilçede birçok ihtiyacı kurum imkanları ile imal ederek belediye bütçesine katkı sunmaya devam ediyor.

İlçenin birçok noktasında ihtiyaç duyulan hizmetleri kurum imkanları ile üreten Gölcük Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Çiftlik Kültür Merkezi'nin ve mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait Gölcük Öğretmenevi'nin yangın merdivenleri, Yangın Yönetmeliği'ne uygun olarak Gölcük Belediyesi Makina ve İkmal Müdürlüğü'nün ustaları tarafından imal edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapımı tamamlanan yangın merdivenlerini yerinde inceleyerek ekiplere teşekkür etti.

İlçenin ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti kurum bünyesinde imal edebildiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İş makinalarının bakım ve onarımını yapan, yeraltı ve üstü çöp konteynerlerini imal eden, yaya üst geçitlerini yenileyen, demir yaya köprüleri, katı atık aktarma istasyonunu yapan, eski mezbaha binasını söküp, kademeye montajına devam eden, demir korkuluk ve benzeri çok farklı imalatları yapan, son olarak 2 binanın yangın merdivenlerini de yaparak, emanete sahip çıkan ve belediye bütçemize önemli katkı sağlayan Gölcük Belediyesi Makina ve İkmal Müdürlüğü'müzün maharetleri ustalarını ve Müdür Mehmet Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel