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Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı

Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında 107 yaşındaki Ayşe Topsoy' u ziyaret etti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında 107 yaşındaki Ayşe Topsoy' u ziyaret etti.

Her fırsatta toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye özen gösteren Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri yaşlıları unutmadı. Cumhuriyet Mahallesi 123 sokakta ikamet eden 107 yaşındaki Ayşe Topsoy'u ziyaret etti.

Ziyaretlerinde yaşlıların toplumun temel taşları olduğunu belirten yetkililer, ziyaretin amacının büyüklerin ellerini öpmek ve hayır dualarını almak olduğunu, bir sıkıntıları var ise onları gidermek olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda yaşlılar unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, Mart, Yerel, Haberler

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