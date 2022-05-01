Gölbaşı'nda sağanak yağış zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İlçede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle alışveriş için çarşı merkezine çıkan vatandaşlar yağmurun bastırmasıyla alışverişlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. - ADIYAMAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel