Üye Girişi
Haberler

Gölbaşı'nda Polisiye Bilgilendirme Toplantıları

Gölbaşı'nda Polisiye Bilgilendirme Toplantıları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekipleri, KADES uygulaması ve dolandırıcılıkla mücadele konularında esnafları bilgilendirdi. Emniyet kemeri ve güvenli internet kullanımı üzerine de broşürler dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince ilçedeki vatandaşlar suç ve suçlulara karşı bilgilendirildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde bulunan esnaflar tek tek ziyaret edildi. Esnaflarla bir araya gelen polis ekipleri, KADES uygulaması ve indirilmesi, aile içi ve kadına şiddet konusu, dolandırıcılık, yeni suç yöntemleri olan telefon ve internet dolandırıcılığı, genel güvenlik konuları, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattı ve kullanım şekli, emniyet kemerinin önemi ve iş yerlerinden hırsızlık konularda bilgilendirme yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları bilgilendirmelerin yanı sıra bu tür konuları detaylı anlatan broşürlerde dağıttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dolandırıcılık Dolandırıcı Güvenlik Gölbaşı Sağlık Hukuk Yerel Dünya KADES Polis

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title