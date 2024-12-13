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Gölbaşı'nda Ortaokul Öğrencilerine Trafik ve Güvenlik Eğitimi

Gölbaşı'nda Ortaokul Öğrencilerine Trafik ve Güvenlik Eğitimi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kapsamında ortaokul öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve polislik mesleği üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik trafik ve güvenlik eğitimi verildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu. Eğitim sürecinde öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, temel trafik kuralları, çevre bilinci, güvenli bisiklet kullanımı, güvenli internet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler, genel güvenlik önlemleri, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının amacı ve kullanımı ile okul giriş-çıkışlarında uyulması gereken kurallar aktarıldı.

Polis ekipleri, ayrıca öğrencilere polis araçları ve çeşitli ekipmanların nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi vererek, hem teorik hem de pratik anlamda bilinçli bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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