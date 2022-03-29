Gölbaşı'nda okullarda Dünya Ormancılık Haftası kutlanıyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü köy okullarında kutladı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Aşağı Nasırlı, Ozan ve Hamzalar Köylerinde bulunan okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftasında çocuklarla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Gölbaşı Kaymakamlığı ve ilçe orman işletme şefliği koordinesinde, tüm okullarda öğrencilere yönelik verilen ağaçlandırma çalışmaları eğitimlerinin ardından, öğrenciler için özel olarak hazırlanan 'Fahri orman müfettişi' kimlik kartlarının takdim edildiği kutlama programı öğrencilere yönelik hazırlanan etkinliklerle devam etti.

Düzenlenen programda Kaymakam İhsan Ayrancı'ya, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Kaymakam Refiki Mustafa Bayram, ilçe Orman İşletme Şefi Mehmet Uylu ve Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal eşlik etti. - ADIYAMAN