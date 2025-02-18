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Gölbaşı’nda Öğrencilere Trafik Eğitimi

Gölbaşı’nda Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Gölbaşı ilçesinde, Yeşilova Köyü İlkokulu'nda jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere güvenli okul yolu projesi kapsamında trafik kuralları ve güvenli yolculuk konularında eğitim verildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde öğrencilere jandarma trafik timleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü İlkokulu'nda bulunan öğrencilere, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından güvenli okul yolu projesi kapsamında trafik kurallarına uyma bilinci, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi ile trafik ve çevre konulu trafik eğitim semineri verildi.

Jandarma timleri aynı zamanda öğrencilere boyama ve hikaye kitabı dağıttı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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