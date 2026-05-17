Gölbaşı'nda masal treni ve tiyatro etkinliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 'Masal treni tiyatrosu' ve 'Komşu köyün delisi' adlı oyunlar sahnelendi. Aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "Masal treni tiyatrosu" ve "Komşu köyün delisi" adlı tiyatro oyunları sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Gölbaşı Gar Şefliği'nde sahnelenen etkinlik, sanatın toplumla buluşturulması ve çocukların kültürel gelişimine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirildi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, minikler tiyatro ile tanışmanın heyecanını yaşarken, yetişkinler de kültür ve sanat dolu bir gün geçirdi. "Masal treni tiyatrosu" çocuklara hayal gücünü geliştiren eğlenceli bir deneyim sunarken, "Komşu köyün delisi" oyunu ise toplumsal mesajlarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Etkinlik boyunca sahne performansları kadar, katılımcıların birlikte vakit geçirmesi ve sanatın birleştirici gücünü hissetmesi de dikkat çekti. Çocukların tiyatroya olan ilgisinin artırılması ve ailelerin kültürel etkinliklere katılımının teşvik edilmesi, organizasyonun en önemli kazanımları arasında yer aldı.

Sanatın toplumun her kesimine ulaşması için düzenlenen bu tür etkinliklerin, Gölbaşı'nda kültürel hayatı zenginleştirmeye devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
