Gölbaşı ilçesinde vatandaşların kar keyfi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki deprem konutlarında yaşayan aileler, kar yağışıyla birlikte dışarıda eğlenceli anlar yaşadı. Küçük ve büyük herkes kayarak karın keyfini çıkardı, bu durum sosyal hayata moral kaynağı oldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem konutlarında yaşayan aileler karın keyfini çıkarttı.

Gölbaşı ilçesini etkisi altına alan beyaz örtü, ulaşımda yer yer aksamalara neden olsa da en çok çocukları sevindirdi. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Yenişehir Deprem Konutları, kar yağışıyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Karın tadını çıkarmak isteyen küçük-büyük her yaştan vatandaş soluğu dışarıda aldı. Profesyonel kızakların yanı sıra, evlerinden getirdikleri naylon poşetler, leğenler ve kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla yokuşlardan aşağı kayan çocuklar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce eğlendi.

Özellikle Yenişehir Deprem Konutları mevkiinde yol boyunca devam eden kayak keyfi, deprem sonrası sosyal hayata tutunmaya çalışan vatandaşlar için de büyük bir moral kaynağı oldu. Çocukların neşesine ortak olan aileler, kar yağışını bir şenlik havasında kutladı.

Çevre sakinleri, karın sadece zorluk olmadığını, aynı zamanda bir araya gelmek ve eğlenmek için güzel bir vesile olduğunu belirterek doyasıya vakit geçirdiklerini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

