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Gölbaşı'nda Huzur Uygulaması: 9 Motosiklet ve 5 Araçta Cezai İşlem

Gölbaşı'nda Huzur Uygulaması: 9 Motosiklet ve 5 Araçta Cezai İşlem
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 232 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde 51 araç ve 27 motosiklet denetlendi, toplamda 14 araca cezai işlem uygulandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde huzur uygulamasında motosiklet ve araçlar kontrol edildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında kavşaklarda ve sabit yıl uygulamalarında motosiklet ve araçlarda kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde 232 şahsın kimlik kontrolü, 51 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 9 motosiklet ile 5 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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