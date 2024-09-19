Gölbaşı'nda Huzur Uygulaması: 9 Motosiklet ve 5 Araçta Cezai İşlem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde huzur uygulamasında motosiklet ve araçlar kontrol edildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında kavşaklarda ve sabit yıl uygulamalarında motosiklet ve araçlarda kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde 232 şahsın kimlik kontrolü, 51 araç ve 27 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 9 motosiklet ile 5 araca cezai işlem uygulandı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN