Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda deprem tren raylarını büktü

Yerel Haberler

Gölbaşı'nda deprem tren raylarını büktü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi'nden geçen tren rayları depremin etkisiyle büküldü, onlarca vagon yan yattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi'nden geçen tren rayları depremin etkisiyle büküldü, onlarca vagon yan yattı.

Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları kullanılamaz hale geldi. Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde yıkıma uğrayan yerler arasında tren rayları da bulunuyor. Onlarca vagonun yan yattığı depremde tren rayları yerinden oynayarak kağıt gibi büküldü. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title