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Gölbaşı'nda bilişim teknoloji sınıfı açıldı

Gölbaşı'nda bilişim teknoloji sınıfı açıldı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bilişim teknolojileri sınıfı açıldıGölbaşı Kaymakamlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen Bilişim Teknolojileri sınıfı, düzenlenen törenle Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu'nda hizmete girdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bilişim teknolojileri sınıfı açıldı

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen Bilişim Teknolojileri sınıfı, düzenlenen törenle Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu'nda hizmete girdi. Sınıfın altyapısı Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından hazırlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği tarafından bağışlanan 25 bilgisayar ve ilgili donanımlar, öğrencilere modern, teknoloji destekli bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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