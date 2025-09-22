Gölbaşı'nda Asayiş ve Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve güvenlik uygulaması yapıldı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Yukarı Çöplü Köyü'nde bulunan deprem konutları girişinde kontrol noktası oluşturarak uygulama yaptı. Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suç unsurlarını engellemek amacıyla araçları durdurarak kimlik kontrolü ve araç kontrolleri gerçekleştirdi.

Uygulamanın, bölge halkının huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik periyodik kontroller kapsamında yapıldığı öğrenildi.