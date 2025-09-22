Haberler

Gölbaşı'nda Asayiş ve Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Gölbaşı'nda Asayiş ve Güvenlik Uygulaması Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, deprem konutları girişinde kontrol noktası oluşturdu. Uygulama, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suç unsurlarını engellemek amacıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve güvenlik uygulaması yapıldı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Yukarı Çöplü Köyü'nde bulunan deprem konutları girişinde kontrol noktası oluşturarak uygulama yaptı. Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel suç unsurlarını engellemek amacıyla araçları durdurarak kimlik kontrolü ve araç kontrolleri gerçekleştirdi.

Uygulamanın, bölge halkının huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik periyodik kontroller kapsamında yapıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.