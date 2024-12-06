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Gölbaşı'nda 'Anne Çocuk Eğitimleri' Programı Başladı

Gölbaşı'nda 'Anne Çocuk Eğitimleri' Programı Başladı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 3-7 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek ve ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla 'Anne çocuk eğitimleri' programı düzenlenmeye başladı. Program, uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülerek çocukların psiko-sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çocukların gelişimini desteklemek ve ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla "Anne çocuk eğitimleri" programı düzenlenmeye başlandı.

Tokat Konteyner Kent'teki çok amaçlı çadırda yürütülen program, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Maya Vakfı iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, 3-7 yaş arası çocukların eğitim ve sosyal gelişim süreçlerini desteklemek üzere tasarlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek etkinlikler, çocukların psiko-sosyal, duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sadece çocuklarla sınırlı kalmayan program, ebeveynlerin de bilinçlendirilmesine yönelik özel oturumları içeriyor. Bu oturumlarda, anne-babalara çocuk gelişimi, etkili iletişim yöntemleri ve pozitif ebeveynlik gibi konularda eğitimler verilecek.

Eğitim programı, düzenli periyotlarla üç ay boyunca devam edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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