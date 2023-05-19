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Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi

Yerel Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

Törene, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Şehit yakınları, Gaziler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına çelenk bıraktı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Gençlik Spor Yerel Haberler

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