Gölbaşı METEM Öğrencisi Bilek Güreşinde İl Birincisi Oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencisi, kendi kilosunda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında il birincisi oldu.

Adıyaman'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Müsabakalarında Gölbaşı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencisi Arda Berat Kırtay 20 kişi arasında 70 kilogramda il birincisi oldu. Kırtay, Mart ayı sonunda Batman'da yapılacak olan bölge şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN