Gölbaşı köyüne taziye evi yapılıyor Susuz'da Taziye Evi bulunmayan köylere Taziye Evi yapılıyor. Susuz'da Taziye Evi bulunmayan köylere Taziye Evi yapılıyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyü Taziye Evi'ne kavuşuyor. Kaymakam Onur Yılmazer, Gölbaşı köyünde bir takım incelemelerde bulundu. Yılmazer, bir süre köylülerle sohbet etti. Köylülerin sorun ve isteklerini dinleyen Yılmazer, daha sonra Taziye Evi'nin yapılacağı bölgeye geçti. Kaymakam Onur Yılmazer, Gölbaşı köyünde Susuz Kaymakamlığı'nca yapımına başlanan Taziye Evi'nin temelini attı. Yılmazer, Gölbaşı köyünde önemli bir eksiğin giderildiğini ifade etti. Kaymakam Onur Yılmazer, daha sonra Gölbaşı köyünden ayrıldı. - KARS İhlas Haber Ajansı / Yerel Susuz Kars Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gölbaşı köyüne taziye evi yapılıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.