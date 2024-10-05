Gölbaşı Jandarması Motosiklet Sürücülerini Bilgilendiriyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan trafik uygulaması esnasında durdurulan motosiklet sürücülerinin evrak kontrolleri ve sorgulamaları yapıldı. Jandarma timleri tarafından yapılan uygulamalar sonrasında motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı. - ADIYAMAN