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Gölbaşı ilçesinde köy evleri köylülerin belirlediği alanda inşa edilecek

Gölbaşı ilçesinde köy evleri köylülerin belirlediği alanda inşa edilecek
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyünde köylülerin istediği alanlarda köy evlerinin yapılması için yer incelemeleri yapıldı. Kaymakam Seyhan ve diğer yetkililer köylülerle bir araya gelerek projeyle ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyünde köy evleri köylülerin istediği alana yapılacak.

Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyü, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, genel meclis üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret edildi.

Köylülerle bir araya gelerek köy evlerinin yapılacağı yer konusunda köylülerin istediği alan ile ilgili bilgilendirme yapan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan köylülerle istişarelerde bulundu. Heyet daha sonra köy evlerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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