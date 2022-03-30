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Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası nedeniyle fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gölbaşı Orman İşletme Şefliği tarafından, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Gölbaşı- Malatya Karayolu Soğucak Mevkiinde 800 adet fidanın dikimi yapıldı. 450 Sedir, 150 servi ve 200 fıstıkçamı fidanı dikiminin gerçekleştiği etkinliğe, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal, STK temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi sonrası Gölbaşı Kaymakamlığı önünde vatandaşlara 2 bin fidan dağıtımı yapıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Gölbaşı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, orman haftası, Adıyaman, Malatya, Yerel, Haberler

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