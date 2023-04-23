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Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan kutlandı

Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan kutlandı

Yerel Haberler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Gölbaşı Şehit Özer Salik İlkokulu bahçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunumunun ardından sosyal etkinlikler çadırında öğrenciler tarafından şiirler ve çeşitli gösteriler yapıldı. Çocuklar düzenlenen programda gönüllerince eğlendi.

Programa Koordinatör Kaymakam Şeref Gülyer, Belediye Başkan Vekili Ahmet İşler, ilçe protokolü, öğrenciler ve veliler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman 23 Nisan Çocuk Yerel Haberler

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