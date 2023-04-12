Göl Feneri Derneği Aşevi Ramazanda her gün bin kişiyi doyuruyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Göl Feneri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, Ramazan ayında her gün bin kişiye AŞ hizmeti veriyor.

Göl Feneri Derneği bünyesinde faaliyette bulunan aşevinde kazanlarda kaynayan yemekler, Ramazan ayında ilçe merkezinde bu yıl kapalı alanda kurulan iftar çadırı hizmetiyle her gün 400 kişiyi doyuruyor. Aşevinde kaynayan kazanlardan Beyşehir ve Derebucak'a bağlı 79 mahallede yaşayan, evinde yemek yapamayacak durumda olan, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da AŞ hizmeti alıyor. Vatandaşların kilometrelerce uzaklıktaki evlerine kadar sefer taslarına konulan 2 öğün yemek ihtiyacını karşılayacak aş, tahsis edilen servis araçları ile ulaştırılıyor. Aşevi ayrıca bu servis araçları aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından memleketlerini terk ederek Beyşehir'e yerleşen depremzede ailelerin evlerine de Ramazan ayında her gün 4 çeşit AŞ ulaştırıyor.

Aşevinin hayırseverlerin desteğiyle her gün geniş bir bölgeye AŞ hizmeti verdiğine dikkati çeken Göl Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Takavcı, "Allah hayırlarını kabul etsin, geçmişlerinin canına değsin. Tüm hayırseverlerimize bu hizmetin sağlanmasına vesile oldukları için desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarız. Ayrıca, aşçımızdan, bulaşıkçımıza, şoförümüze kadar tüm çalışanlarımıza verdikleri hizmetten, belediyemize de araç ve diğer desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Takavcı, Ramazan ayı dolayısıyla her gün yaklaşık bin kişiye bölgede AŞ hizmeti verildiğini belirterek, "Aşevimiz yaklaşık bin kişilik yemek kaynatıyor ve 600 kişilik yemeğimiz köylere, tüm mahallelere, Beyşehir ve Derebucak ilçesinin 79 mahallesine ulaşıyor. Bu hizmeti aşevimizin 4 aracı ve Beyşehir Belediyemizin sağladığı 1 araç da dahil olmak üzere toplam 5 araçla yapıyoruz. Yine Ramazan ayı dolayısıyla Eşrefoğlu Camisi ve farklı camilerimizde de vatandaşlarımıza teravih sonrasında Osmanlı bal şerbeti ikramımız oluyor. Bu ikramımız da hayırsever sponsorlarımız sayesinde oluyor" diye konuştu. - KONYA