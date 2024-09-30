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Göktepe'nin Kadınları Geleneklerini Hamur Leğenleriyle Yaşatıyor

Göktepe'nin Kadınları Geleneklerini Hamur Leğenleriyle Yaşatıyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan kadınlar, hamur leğenlerini müzik aletine çevirerek yöresel oyunlarla kültürel miraslarını yaşatıyor. Festivallerdeki performanslarıyla yerel gelenekleri canlandıran kadınlar, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Göktepe'nin kadınları hamur leğenleriyle kültürlerine ritim katıyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde yaşayan kadınlar hamur leğenlerinden oluşturdukları enstrümanlar eşliğinde oynadıkları oyunlarla köklü kültürlerini yaşatıyor.

Göktepe Mahallesi'nin kadınları festivallerde giydikleri yöresel kıyafetleri ve oynadıkları oyunlarla Muğla'nın geleneklerini yaşatmaya devam ediyor. Kadınlar, kendilerine özgü enstrümanlarla düğün ve festivalleri renklendiriyor. Geleneksel kıyafetleriyle düğünlerde ve festivallerde sahne alan kadınlar, hamur yoğurma leğenlerini bir müzik aletine çevirerek yöresel ritimlerle dans ediyor. Kendilerine has enstrümanları, köy düğünlerinde ve yerel festivallerde büyük ilgi gören kadınlar, sadece danslarıyla değil kendi kültürlerine bağlılıklarıyla da dikkat çekiyor.

Bu etkinlikler, sadece köy halkı için değil, bölgeyi ziyaret edenler için de unutulmaz bir kültürel deneyim sunuyo. Kadınların özgün performansları, yerel kültürün gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlarken, Muğla'nın zengin folklorik geçmişini de canlı tutuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel

Menteşe Müzik Muğla

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